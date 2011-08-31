«Укрсоцбанк» з 1 вересня буде працювати під маркою UniCredit Bank

З 1 вересня 2011 року ПАТ «Укрсоцбанк» продовжуватиме свою діяльність на ринку України під торговою маркою «UniCredit Bank», зберігаючи при цьому свою юридичну назву ПАТ «Укрсоцбанк». Про це повідомляється на сайті банку.

У повідомленні вказується, що на сьогоднішній день в Україні Група UniCredit представлена ​​двома фінансовими організаціями: ВАТ «Укрсоцбанк» і UniCredit Bank, що працюють як дві окремих юридичних особи та з 1 вересня 2011 вони будуть працювати під однією торговою маркою «UniCredit Bank».

«Перспектива подальшого об'єднання двох банків в одну юридичну особу і під єдиний бренд є стратегічною метою Групи, спрямованою на посилення присутності бренду UniCredit на українському ринку» - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що основним фактором у прийнятті рішення про те, під яким брендом буде функціонувати об'єднаний банк, стали результати маркетингового дослідження, згідно з якими ставлення клієнтів «Укрсоцбанку» до зміни торговельної марки досить позитивне.

«Бренд UniCredit має досить сильні позиції в Європі, і ми вирішили скористатися цією перевагою для того, щоб найбільш ефективно підтримати нашу діяльність на місцевому ринку, тим самим, підтвердивши намір тривалої присутності UniCredit Групи на українському ринку. Згідно з проведеними дослідженнями, наші клієнти позитивно ставляться до нової назви банку. Для них UniCredit - це ознака надійності, тому я дуже оптимістично налаштований щодо ребрендингу банку. Більше того, ми будемо намагатися переконати в цьому наших клієнтів за рахунок високої якості послуг та індивідуальних продуктів» - зазначив голова Правління АКБ «Укрсоцбанк» Борис ТИМОНЬКІН.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 39,968 млрд грн, rредити і заборгованість клієнтів - 37,705 млрд грн, зобов'язання - 33,389 млрд грн.

«Укрсоцбанк» у І півріччі 2011 р. скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 3,5 рази - до 5,161 млн грн.

Італійська група UniCredit володіє 95,4439% акцій «Укрсоцбанку».