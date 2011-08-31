НБУ ліквідує банк «Володимирський»

Національний банк України своєю постановою №301 від 30 серпня ц.р. відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації АТ «КБ «Володимирський». Про це повідомляється на сайті НБУ. Також повідомляється, що з 31 серпня ц.р. припинено повноваження тимчасового адміністратора, Правління (Ради директорів), Ради і загальних зборів АТ «КБ «Володимирський». Ліквідатором банку призначено службовця Нацбанку Сергія БЕРЕЗУ.

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