НБУ ліквідує банк «Володимирський»

18:16, 31 серпня 2011
Фінанси
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Національний банк України своєю постановою №301 від 30 серпня ц.р. відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації АТ «КБ «Володимирський».

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Також повідомляється, що з 31 серпня ц.р. припинено повноваження тимчасового адміністратора, Правління (Ради директорів), Ради і загальних зборів АТ «КБ «Володимирський».

Ліквідатором банку призначено службовця Нацбанку Сергія БЕРЕЗУ.

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