S&P поставило рейтинг Росії в залежність від виборів Президента

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s 31 серпня підтвердило рейтинги Росії за зобов`язаннями в іноземній і національній валюті зі "стабільним" прогнозом" за всіма рейтингами. Експерти S&P відзначили, що стримуючий вплив на рівень рейтингів Росії має, серед іншого, "політична невизначеність, викликана невизначеністю процесу спадкоємності президентської влади", пише газета "Коммерсант`".

Рейтинги Росії за довгостроковими і короткостроковими зобов`язаннями в іноземній валюті підтверджені агентством на рівні "BBB" і "A3", а національній валюті - на рівні "BBB+" і "A2" відповідно. Фахівці S&P пояснили, що від результату виборів Президента в Росії, намічених на березень 2012 року, залежать в першу чергу бюджетна і економічна політика країни, а також реалізація структурних реформ.

Як пише газета "Московские новости", в S&P вважають, що результат президентських виборів залежить від того, хто на них балотуватиметься - Президент Дмитро МЕДВЕДЄВ чи прем`єр-міністр Володимир ПУТІН. Поки що обидва конкретної відповіді на це питання не дали.

Впродовж останніх кількох років S&P не змінювало рейтинг Росії, відзначає Лента.ру. Востаннє це відбулося в грудні 2008 року, коли рейтинг було знижено на один ступінь - з "BBB+" до "BBB" з "негативним" прогнозом. У грудні 2009 року рейтинг "ВВВ" було підтверджено зі "стабільним" прогнозом.