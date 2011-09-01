МВФ погодився виділити Сербії мільярд євро

Міжнародний валютний фонд погодився виділити Сербії 18-місячний кредит на суму до мільярда євро.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на місцеве агентство Tanjug, МВФ також вирішив змінити прогнози за кількома макроекономічними показниками країни.

Bloomberg пише, що МВФ підвищив планку бюджетного дефіциту Сербії на 2011 рік з 4,25 до 4,5 відсотка ВВП через скорочення доходів країни. Крім того, прогноз зі зростання ВВП Сербії знижено з 3 до 2 відсотків.

За умовами домовленості з МВФ, Сербія має скоротити державні витрати на 15 мільярдів динарів (210 мільйонів доларів).

Сербія після кризи 2008 року регулярно просить у міжнародних фінансових організацій і окремих країн антикризові кредити. Зокрема, Белград домовився про виділення йому трьох мільярдів євро за лінією МВФ. Після цього Сербія попросила кредит у Росії на мільярд євро, але офіційна Москва в 2009 році погодилася надати лише 200 мільйонів доларів.