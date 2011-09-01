З 1 вересня підвищується посадовий оклад працівників першого тарифного розряду

Із сьогоднішнього дня підвищується посадовий оклад (тарифна ставка) працівників першого тарифного розряду.

Згідно з урядовою постановою від 11 травня 2011 року №524, відповідні зміни Кабмін вніс до постанови від 30 серпня 2002 року №1298.

Документом передбачається, що «в 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються, виходячи з тарифного розряду (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду з 1 січня – 613 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 635 грн., з 1 вересня – 641 грн., з 1 жовтня – 660 грн., з 1 грудня – 704 грн.»

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням цих посадових окладів, індексується відповідно до Закону «Про індексацію грошових доходів населення».