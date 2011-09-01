Кредити від МФО під невизначені проекти збільшать держборг і корупцію - Королевська

Отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій під невизначені проекти сприяє збільшенню держборгу і підвищує ризики їх нецільового та корупційного використання.

Про це УНІАН заявила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи рішення про надання Світовим банком кредиту на суму 150 млн дол.

За її словами, з цієї суми 105 млн дол. планується направити на кредитування фінансових посередників, які відкривають в свою чергу кредит експортерам.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що сьогодні на фінансовому ринку спостерігається достатня ліквідність, яка не вимагає додаткових вливань у кредитні установи. «Отримання зовнішніх позик повинно бути направлено на фінансування конкретних програм у реальному секторі, а не на донорство посередникам. Фінансова ліквідність на ринку достатня для того, щоб відмовитися від подібних позик», - переконана глава парламентського комітету.

При цьому вона звернула увагу на провал аналогічних заходів з накачювання банківської системи за кордоном: «Банківська система сьогодні стабільна, а спроба вивести з кризи окремі нежиттєздатні структури - це лобіювання інтересів цих структур».

За її словами, отримані кошти доцільно використовувати для кредитування комплексних державних програм у реальному секторі самим банком-одержувачем.

Зокрема, Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала про необхідність якнайшвидшої модернізації виробничих потужностей провідних експортних галузей економіки, що забезпечують підтримку сальдо зовнішньої торгівлі.

«Відсутність подібних державних програм призводить до випереджаючого зростання імпорту, що створює негативний перекіс в економіці країни. Сьогодні модернізація потужностей - єдиний шлях підтримки конкурентоспроможності економіки. І держава не може залишатися осторонь цього процесу», - підкреслила депутат.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня ц.р. Рада директорів Світового банку схвалила виділення додаткової позики Україні на суму 150 млн дол. для продовження реалізації проекту з підтримки експортерів.

Додаткова позика поповнить існуючу кредитну лінію з проекту і продовжить його виконання до кінця 2014 року.

Кредит буде надано «Укрексімбанку» на термін до 30 років, у тому числі передбачено 6-річний пільговий період, гарантії по кредиту надає уряд України.

Зокрема, 45 млн дол. будуть використані банком для прямого фінансування клієнтів-експортерів, 105 млн дол. будуть спрямовані на надання кредитів фінансовим посередникам з наступним їх виділенням для експортерів.

З моменту приєднання України до проекту СБ у 1992 році банк надав країні 7 млрд дол. по 39 проектам і програмам.