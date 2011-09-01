Україна не може вступити до МС, оскільки вже є членом СОТ - Азаров

Україна не може вступити до Митного союзу, оскільки вже є членом Світової організації торгівлі (СОТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час лекції для студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка «Місце та перспективи України в нестабільному і мінливому світі».

М.АЗАРОВ зазначив, що, не дивлячись на те, що для України є вигідною інтеграція з економікою Російської Федерації, і він завжди був прихильником цього, проте вступ у 2008 році України до СОТ накладає необхідність в разі приєднання України до Митного союзу перегляду угод з усіма країнами-членами СОТ.

«Як ви знаєте, я був одним з ініціаторів і переконаних прихильників економічної інтеграції наших країн, і я брав участь в переговорах, і саме я говорив і в парламенті про ідею створення Єдиного економічного простору», - сказав М.АЗАРОВ. У той же час він пояснив, що в 2003-2004 роках Україна вела переговори про інтеграцію з Російською Федерацією і в той же час проводила переговори про вступ до СОТ. При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що для України залишається важливим співробітництво з Російською Федерацією та Митним союзом, і Україна вважає для себе вигідним укладати окремі угоди з країнами Митного союзу, залишаючись при цьому в СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3 +1».

8 липня делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України та Митного союзу у форматі "3 +1". Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим варіантом співпраці України з Митним союзом за схемою "3 +1". Разом з цим, 15 липня В.ПУТІН заявив, що поки невідомо, чи увійде Україна до Митного союзу, а потім до Економічного простору.

24 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія не готова запропонувати Україні особливі умови членства у Митному союзі - або нехай вступає на загальних підставах, або до неї може бути застосований інший режим.

«Митний союз - це все ж вища форма інтеграції, і ми зацікавлені в тому, щоб туди підключилася України - велика європейська держава, братерське, дружнє нам», - сказав Д. МЕДВЕДЄВ. «Але ми не можемо погодитися з підключенням України за якимись там формулами типу «3 +1» - «ми 20 документів підпишемо, а 30 - не будемо». Ні! Або нехай вступає цілком і повністю, підписують по етапам, стають повноправними членами Митного союзу і беруть із цього всі вигоди і несуть усі обов'язки, або тоді - це вже інший шлях, але в цьому випадку це вже створить відповідну обстановку», - попередив Президент РФ .