Податківці будуть визнавати висновки аудиторських компаній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив голова відомства Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час підписання генеральної угоди про співпрацю та взаємодію між Аудиторською палатою України (АПУ) та ДПСУ.

Він також зазначив, що дана угода є черговим кроком до впровадження експерименту "горизонтального моніторингу" для великих платників податків.

"Тепер податкова служба буде визнавати висновки аудиторських компаній з аудиту податкової звітності, які будуть відповідати певним критеріям і стандартам проведення податкового аудиту", - заявив В.ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, це дозволить мінімізувати втручання податківців у діяльність аудиторських фірм, які будуть проводити перевірку податкової звітності.

ДПСУ спільно з АПУ розробить критерії, яким повинні відповідати фірми, що мають право проводити аудит податкової звітності та надавати висновки. Дані критерії дозволять сформувати перелік аудиторських фірм.

Висновки аудиторів будуть надаватися платником податку до органів ДПСУ, що має зменшити кількість і тривалість перевірок підприємств.

"Головна мета співпраці і взаємодії, яка закладена в угоді, полягає в забезпеченні виконання платниками податків вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДПСУ, за умови одночасного зменшення втручання податкової служби в діяльність бізнесу, а також у розробці пропозицій щодо вдосконалення чинного податкового законодавства", - підкреслив В.ЗАХАРЧЕНКО.