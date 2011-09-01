Уряд для полегшення ведення бізнесу пропонує скасувати печатки

Уряд України пропонує для полегшення відкриття і ведення бізнесу відмінити обов'язкове використання печаток.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку Андрія КЛЮЄВА.

За інформацією прес-служби, відповідний законопроект був схвалений на засіданні Кабінету Міністрів 31 серпня. За словами першого віце-прем'єра, законопроект дозволяє добровільне використання печаток суб'єктами господарювання приватного права, що дасть можливість спростити і здешевити процедуру відкриття нового підприємства. А.КЛЮЄВ зазначив, що за рейтингом "Легкість ведення бізнесу" (Doing Business), який складається експертами Всесвітнього Банку, за показником «Легкість започаткування бізнесу» Україна серед 183 країн посідає 118 місце. «Нікого не може влаштовувати, що з пострадянських країн гірші, ніж Україна, позиції має тільки Таджикистан. Це черговий крок щоб виправити ситуацію, адже поліпшення оцінки міжнародними експертами процедур створення і ведення бізнесу в Україні позитивно вплине на інвестиційну привабливість вітчизняної економіки», - заявив перший віце-прем'єр-міністр. За даними Мінекономрозвитку, в 2010 році обсяг інвестицій в основний капітал у перерахунку на душу населення в Україні склав $ 229, тоді як у сусідніх пострадянських країнах: у Росії - $ 2106, Казахстані - $ 2038, Білорусі - $ 1870, Азербайджані - $ 1387, Узбекистані - $ 338.

А.КЛЮЄВ зазначив, що системні кроки уряду дали певний результат: загальний обсяг інвестицій в основний капітал у січні-червні 2011 року зріс майже на 16% проти падіння на 7,4% у січні-червні 2010 року. Але, за його словами, в Україні необхідно ще провести «величезну» роботу з поліпшення інвестиційного клімату. Перший віце-прем'єр також заявив, що відмова від обов'язкового використання печаток дозволить уникнути зловживань, пов'язаних з легкістю їх підробок, що сьогодні часто використовується при рейдерстві та різних методах шахрайства. Як приклад, А.КЛЮЄВ назвав проблему передачі печатки попереднім керівництвом новопризначеному, що набула вже «системний характер». Це часто призводить до суттєвих збитків для бізнесу, адже відсутність печатки фактично зупиняє роботу підприємства, заявив він. На думку А.КЛЮЄВА, відмова від обов'язкового застосування печаток і перехід до обов'язковості в документах лише особистого підпису, дозволить уникнути значної частини таких проблем.