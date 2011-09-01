Держмитслужба у серпні збільшила перерахування до бюджету на 62%

Державна митна служба України в серпні 2011 року перерахувала до бюджету 12,2 млрд грн митних платежів, що на 62% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Щодня Митна служба перераховує до держбюджету майже 0,5 млрд грн. Митниця щомісяця перевиконує план надходжень. Вже 24 серпня Митна служба виконала завдання, встановлені Мінфіном. А станом на 31 серпня надходження митних платежів становили 12,2 млрд грн. Це на 62%, або на 4,7 млрд грн більше, ніж за серпень 2010 року» - зазначив голова служби Ігор КАЛЄТНИК.

В цілому, у січні-серпні 2011 року до бюджету перераховано майже 72 млрд грн, до бюджету додатково надійшло 4,6 млрд грн.

Позитивні економічні показники діяльності митниці забезпечені завдяки правильності та повноті оподаткування, а також спрощенню умов зовнішньої торгівлі та митного оформлення.

Держмитслужба має намір скоротити перевірки імпорту до 7% ввезених товарів. «Якщо у 2009 році при імпорті митному огляду підлягало 80% товарів, то у 2010 - 52%, а в 2011 році вже тільки 22%. Найближчим часом ця цифра складе не більше 7% і буде відповідати всім європейським стандартам», - наголошується у повідомленні прес-служби відомства.

«Реалізація курсу держави на створення для бізнесу сприятливих умов роботи, залучення іноземних інвестицій, розвиток внутрішнього виробництва, а також дієвий контроль за сплатою податків дозволить забезпечити у 2011 році надходження митних платежів у сумі понад 110 млрд грн", - прогнозує І.КАЛЄТНИК.