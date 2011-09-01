Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку в серпні зріс на 35%

Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) станом на 1 вересня становив 11 млрд 053 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного казначейства України.

За даними Держказначейства, залишок коштів на ЄКР у серпні збільшився на 35,1% проти 8 млрд 180 млн грн на 1 серпня 2011 року.

Залишок коштів на ЄКР на 1 вересня 2010 року становив 13 млрд 806 млн грн.

Довідка УНІАН. За даними Держказначейства, залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 січня 2011 року становив 2 млрд 724 млн грн.