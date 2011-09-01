ДПСУ подовжить графік роботи для надання адміністративних послуг
Державна податкова служба України (ДПСУ) подовжить робочий день для надання адміністративних послуг.
Про це під час оперативної наради повідомив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
«Мною особисто підписаний наказ, згідно з яким всі податкові органи повинні продовжити години прийому одержувачів адміністративних послуг щонайменше до 20:00 в робочі дні і до 16:00 в суботу», - зазначив він.
Крім того, підрозділи ОДПС центрального та регіонального рівнів зобов'язані забезпечити створення належних умов і виділення у разі потреби окремих приміщень, призначених для прийому одержувачів адмінпослуг. При цьому необхідно передбачити вільний і зручний доступ до таких приміщень громадян похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями.