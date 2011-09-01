У 2010 році на Прикарпатті на 5 мільйонерів стало більше – до 15 осіб.

Про це УНІАН повідомили у ДПА в Івано-Франківській області. За наданою інформацією, 15 жителів Прикарпаття, а це на п’ять громадян більше, ніж у 2009 році, прозвітували про свій сукупний дохід у розмірі, що перевищує мільйон грн. А понад 86% суми всіх задекларованих прикарпатцями доходів становлять ті, що отримані від операцій з інвестиційними активами.

У ДПА в області уже опрацювали всі декларації, які подали громадяни під час кампанії з декларування своїх доходів, отриманих у 2010 році. В результаті дораховано до сплати понад 5,5 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, а понад 4,5 млн. - до повернення внаслідок надання платникам податкової знижки. 95,3% дорахованого податку вже надійшло до бюджету і забезпечено повне повернення коштів громадянам, які скористалися правом на податкову знижку.

Загалом в області більше 13,7 тис. громадян задекларували свої доходи за минулий рік. Серед тих, хто повинен був обов’язково прозвітувати про них перед державою, зробили це понад 6,4 тис. осіб.

Найбільша в структурі задекларованих питома вага доходів у вигляді спадщини (подарунків) - 33,2%, на доходи від продажу та оренди рухомого і нерухомого майна припадає 32,4%, на іноземні доходи - 7,5%, на доходи від продажу цінних паперів (корпоративних прав) - 5,3%.