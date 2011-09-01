Обов`язкове застосування печаток у бізнесі скасують

Уряд України пропонує для полегшення відкриття і ведення бізнесу скасувати обов`язкове застосування печаток.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку Андрія КЛЮЄВА.

За інформацією прес-служби, відповідний законопроект було схвалено на засіданні Кабінету міністрів 31 серпня. За словами першого віце-прем`єра, законопроект дозволяє добровільне використання печатки суб`єктами господарювання приватного права, що дасть можливість спростити і здешевити процедуру відкриття нового підприємства. А.КЛЮЄВ відзначив, що за рейтингом «Легкість ведення бізнесу» (Doing Business), який складається експертами Світового банку, за показником «Легкість заснування бізнесу» Україна серед 183 країн посідає 118-е місце. «Нікого не може влаштовувати, що з пострадянських країн гірше, ніж Україна, позиції має тільки Таджикистан. Це черговий крок щоб виправити ситуацію, адже покращення оцінки міжнародними експертами процедур створення і ведення бізнесу в Україні позитивно вплине на інвестиційну привабливість вітчизняної економіки», - заявив перший віце-прем`єр-міністр. За даними Мінекономрозвитку, в 2010 році обсяг інвестицій в основний капітал в перерахунку на душу населення в Україні становив 229 дол., тоді як у сусідніх пострадянських країнах: у Росії – 2106 дол., Казахстані – 2038 дол., Білорусі – 1870 дол., Азербайджані – 1387 дол., Узбекистані – 338 дол.

А.КЛЮЄВ відзначив, що системні кроки уряду дали певний результат: загальний обсяг інвестицій в основний капітал у січні-червні 2011 року зріс майже на 16% проти падіння на 7,4% у січні-червні 2010 року. Але, за його словами, в Україні необхідно ще провести «величезну» роботу з покращення інвестиційного клімату. Перший віце-прем`єр також заявив, що відмова від обов`язкового використання печатки дозволить уникнути зловживань, пов`язаних із легкістю їх підробок, що сьогодні часто використовується при рейдерстві й різних методах шахрайства. Як приклад, А.КЛЮЄВ назвав проблему передачі печатки від попереднього до новопризначеного керівництва, що набула вже «системного характеру». Це часто призводить до істотних збитків для бізнесу, адже відсутність печатки фактично зупиняє роботу підприємства, заявив він. На думку А.КЛЮЄВА, відмова від обов`язкового застосування печатки і перехід до обов`язковості в документах лише особистого підпису, дозволить уникнути значної частини таких проблем.