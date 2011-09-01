Міжбанк: закриття торгів - 8,0030/8,0090 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0150/8,0250, до 12:00 ціни знизилися 8,0050/8,0090 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 8,0030/8,0090 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2769/73, до 12:00 ціни впали - 0,2759/62. На час закриття торгів ціни залишилися на поточному рівні. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,0000 (+0,0600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4265/1,4385. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4745/11,4905, до 12:00 ціни пішли вниз 11,4410/11,4510. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11,4240/11,4365.