Мін’юст затвердив порядок електронного документообігу для держрегістрації підприємців

Міністерство юстиції України затвердило порядок надання і обігу електронних документів державному реєстраторові.

Цей порядок закріплено наказом міністерства від 19 серпня 2011 року №2010/5, текст якого розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Документ передбачає механізм електронного документообігу для проведення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців.

Згідно із затвердженим порядком, електронні документи (заяви) для проведення держрегістрації юрособи або фізособи-підприємця подаються державному реєстраторові заявником особисто чи передаються нотаріусом.

Заявник одержує направлені йому держрегістратором документи шляхом доступу до них на веб-сайті за унікальним ідентифікатором.

Представлення держрегістратору електронних документів здійснюється шляхом направлення сформованого zip-архіву через сайт.

Електронні документи розглядаються у порядку черговості їх надходження.

Виписки з єдиного держреєстру надсилаються заявникові у вигляді електронного документа і на паперовому носієві за вказаною адресою рекомендованим листом.

Екземпляр оригіналу засновницьких документів із позначкою держрегістратора про проведення реєстрації юрособи видається (надсилається рекомендованим листом) заявникові після проведення реєстрації, але не пізніше наступного робочого дня з дати отримання від заявника екземпляра оригіналу засновницьких документів.

Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.