49 мільйонерів ФРН пропонують збільшити податки для багатіїв
49 мільйонерів ФРН пропонують збільшити податки для багатіїв. Серед ініціаторів такі відомі особи, як Михаель ОТТО, власник однойменного концерну "Отто", або зірка естради Маріус МЮЛЛЕР-ВЕСТЕРНГАГЕН, повідомляє «Німецька хвиля».
Ці мільйонери визнають, що грошей у них більше, ніж треба, а, отже, можна віддати державі зайве. Ця ініціатива народилася ще в 2009 році, але зараз вона пролунала як вимога до уряду.
Берлінський мільйонер Петер ФОЛЬМЕР вважає, що податкові реформи останнього десятиліття настільки порушили баланс між бідними і багатими, що "всі багаті повинні зробити свій внесок у те, аби Німеччина не дійшла до колапсу". За даними Німецького інституту досліджень економіки (DIW), 67% народного багатства країни знаходяться в руках лише 10% населення.
Ідея мільйонерів полягає у тому, що кожен, хто заробляє більше, ніж півмільйона євро на рік, повинен платити на 5% податку більше. За підрахунками "клубу 49-ти", навіть збільшення податку лише на 1% принесе державі додаткові 9 мільярдів євро на рік.
В Інституті макроекономіки і дослідження кон`юнктури з Дюсельдорфа (IMK) підрахували, що внаслідок зменшення ставки податку на великі капітали Німеччина починаючи з 2000 року втратила астрономічні суми. Сьогодні її державний борг становить уже 1 973 млрд. євро. Офіційний Берлін на звернення багатіїв ще не відреагував.