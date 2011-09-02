Міжбанк: відкриття торгів - 8,0005/8,0060 грн/дол.
12:02, 02 вересня 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися падінням котирувань - 8,0005/8,0060 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2750/54, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,3685/11,3780. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар склали 1,4308/10.
У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9710/7,9910.
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