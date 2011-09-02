На сьогоднішніх торгах курс долара може трохи впасти - експерт

Курс долара на торгах у п`ятницю, 2 вересня, може дещо знизитися. По парі EUR/USD актуальним може стати діапазон 1.4200-1.4400, по GBP/USD ймовірним є рух в рамках 1.6100-1.6300, USD/CHF, швидше за все, відправиться до підтримки на 0.7900, а USD/JPY продовжить рух у області 76 фігури, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, у п`ятницю учасники ринку чекають публікації даних з США щодо рівня безробіття і зміни числа зайнятих у несільськогосподарському секторі. У Британії до виходу запланований індекс PMI для будівельного сектора, в єврозоні - індекс цін виробників.