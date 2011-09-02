До кінця дня у податкових інспекціях діятимуть скриньки для зауважень підприємців

До кінця сьогоднішнього дня підприємці можуть висловити свої зауваження та пропозиції щодо роботи податківців через спеціальні ящики, встановлені у всіх податкових відомствах країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

«Протягом 2 вересня у всіх податкових відомствах країни працюють спеціальні скриньки для збору пропозицій і зауважень від платників податків. Ящики встановлені з нагоди Дня підприємця, який цього року відзначається 4 вересня», - нагадали у прес-службі ДПСУ.

У місцевих та регіональних органах ДПСУ ящики встановлені при вході (в холі будівлі), біля пропускного пункту, перед входом в зал звітності і в самому залі звітності.

Податківці зазначають, що всі думки щодо вдосконалення податкового законодавства та покращення роботи податкових органів будуть вивчені та враховані. Зауваження та пропозиції, які стосуються роботи центрального апарату відомства, будуть направлені до Києва.