Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0005-8,0060 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0005/8,0060, до 12:00 звузився спред - 8,0020/8,0050. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0005/8,0060 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2750/0,2754, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2752/0,2755. До закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2751/0,2754. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,0795 (+0,0795).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4210 / 1,4285.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,3685/11,3780, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,3935/11,4020. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,4060/11,4180.