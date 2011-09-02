Мінекономіки Білорусі закликає підприємства активніше стягувати борги з покупців за кордоном

Мінськ. Міністерство економіки Білорусі закликає підприємства активніше стягувати борги зі своїх покупців за кордоном.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив журналістам начальник головного управління зовнішньої економічної політики Міністерства економіки Республіки Білорусь Роман БРОДОВ.

Він відзначив, що суб`єкти господарювання повинні проводити більш активну політику стягнення дебіторської заборгованості, де вони бачать, що покупець її притримує.

«Це є одним із заходів повернення валютної виручки до Білорусі», - наголосив Р.БРОДОВ.

Начальник управління відзначив, що за процесом роботи підлеглих організацій, які здійснюють поставки на зовнішній ринок, зазвичай стежать органи держуправління, яким ці організації підкоряються. Але в цілому для повернення валютної виручки з-за кордону можуть застосовуватися й інші заходи впливу, зокрема й шляхом звернення до судових органів, а також до представництв, відділень посольств, зовнішньоекономічних служб, які представляють Білорусь за кордоном.

Довідка УНІАН. У липні в Білорусі вперше досягнуто позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, одержано рекордний обсяг експорту, що становив 3,725 млрд. дол.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в липні 2011 року досягло 167,5 млн. дол.