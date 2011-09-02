Податкова міліція виявила 93 центри, які конвертували 15,3 млрд. грн.

Податкова міліція в 2011 році виявила 93 конвертаційні центри, які конвертували кошти на суму 15,3 млрд. грн. Із контрагентів до бюджету стягнуто 257,2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України.

З початку року до суду було направлено кримінальні справи щодо 1711 злочинів, які були порушено за матеріалами податкової міліції.

Всього у 2011 році податківці виявили 3546 злочинів, із яких 3073 – тяжкі. Крім того, було виявлено 1668 фактів ухилення від сплати податків, із яких 1591 – ухилення в особливо великих розмірах.

Також цього року податківці вилучили з незаконного обороту товари на суму 677 млн. грн., зокрема лікеро-горілчаних виробів - на суму більш як 91,5 млн. грн., тютюнових виробів – на 44,4 млн. грн. Крім того, було виявлено 452 точки підпільного виробництва товарів народного споживання, з яких 177 – алкогольної продукції.