ДПСУ в січні-серпні збільшила перерахування до держбюджету на 66,4%

Державна податкова служба України в січні-серпні 2011 року перерахувала до загального фонду державного бюджету 122,803 млрд. грн., що на 66,4%, або на 49,025 млрд. грн., більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова служби Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, за 8 місяців 2011 року план Міністерства фінансів зі збору платежів перевиконано на 2,2%, додатково надійшло 2,693 млрд. грн.

Надходження від податку на прибуток у січні-серпні ц.р. перевиконано на 7,1%, ПДВ – на 0,9%, акцизного податку із ввезених до України товарів – на 9,8%, рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні - на 46,6%.

З початку року на рахунки платників податків відшкодовано 28,663 млрд. грн. ПДВ, що в 2,4 разу, або на 16,648 млрд. грн., більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року. Половину бюджетного відшкодування податку одержали підприємства з іноземними інвестиціями, повідомив голова ДПСУ.

За словами В.ЗАХАРЧЕНКА, в серпні платникам податків було відшкодовано ПДВ в автоматичному режимі на суму 1,7 млрд. грн. «У серпні 1,7 млрд. грн. ми виплатили (ПДВ в автоматичному режимі – УНІАН). Зате за кількістю – 176 підприємців у серпні. А перед цим дещо менша кількість підприємців одержувала цей ПДВ. Тобто кількість тих, хто одержує відшкодування в автоматичному режимі, зростає», - відзначив він.

Голова ДПСУ пояснює скорочення сум відшкодованого ПДВ в автоматичному режимі, порівняно з попередніми місяцями, зниженням сум на відшкодування у заявках, які подають підприємці.

За словами директора департаменту оподаткування юросіб ДПСУ Олексія ЛЮБЧЕНКА, в 2011 році кількість підприємців, яким відшкодовується ПДВ, збільшилася на 10%.

Довідка УНІАН. За словами заступника голови ДПСУ Сергія ЛЕКАРЯ, служба планувала в серпні 2011 року відшкодувати в автоматичному режимі ПДВ на суму 2 млрд. грн.

За даними Держказначейства, в автоматичному режимі ПДВ у липні 2011 року відшкодовано 138 платникам на суму 1 млрд. 742,6 млн. грн.