Бізнес має примусити владу рахуватися з його інтересами - Королевська

Українські підприємці повинні навчитися примушувати владу рахуватися з його інтересами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні в Києві на «Форумі ділових людей України» голова парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, народний депутат (БЮТ) Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, останні двадцять років в Україні діяв якийсь неписаний договір між бізнесом і владою, коли остання частково закривала очі на присутність тіньового сектора, але могла економити на зарплаті держслужбовцям, які в свою чергу отримували доходи від приватного сектора. На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ситуація змінилася після початку кризи, коли, з одного боку, доходи бізнесу впали, а з іншого боку, влада пішла на зміну умов договору, намагаючись посилити контроль за бізнесменами. Українська влада сьогодні дотримується принципу щодо бізнесу "ви або раби, або вороги", заявляє депутат.

Водночас, зазначила депутат, сьогодні в Україні сформувався новий клас підприємців, який розуміє, що жити в старих умовах вже не можна. Тому, підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА, сьогодні український бізнес повинен зайняти активну позицію й примусити владу "почути інтереси бізнесу". "Бізнес повинен мати можливість діалогу з владою, впливати на ухвалення владою рішень", - зазначила вона.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, яка виступила ініціатором форуму, в ньому взяли участь понад 250 представників бізнесу з усіх регіонів України.

Як зазначили в прес-службі, «мета форуму - підвести риску під двадцятиріччям карикатурного капіталізму й побудувати реальну ринкову економіку, виробивши систему методів і рецептів для покращення бізнес-клімату в країні». Організатори форуму переконані, що подолати негативні тенденції, вирішити системні проблеми й побудувати сильну, конкурентноздатну економіку можна лише налагодивши ефективний діалог і взаємодію бізнесу та влади.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, цей форум повинен стати постійним майданчиком вироблення консолідованих рішень бізнесу та їх публічного обговорення з представниками влади.

Н.КОРОЛЕВСЬКА переконана, що форум стане першим незаангажованим місцем ведення діалогу, який дозволить ухвалювати ефективні державні рішення. «Люди справи, які розвивають виробництво й торгівлю, є основою, гарантом і перспективою для економічної незалежності України. Саме підприємці, а не чиновники створюють нові робочі місця, а їхні підприємства випускають продукцію й надають послуги. Вони, а не державні службовці, беруть на себе реальну відповідальність за долі людей, які працюють на виробництвах. Люди справи повинні бути включені в процес реформ і законотворчості. Їхня думка повинна бути вирішальною при визначенні майбутньої моделі розвитку України», - переконана народний депутат.

На форумі з доповідями з питань ключових проблем бізнесу, ефективного діалогу підприємців із владою, а також покращення бізнес-клімату виступили: Н.КОРОЛЕВСЬКА, голова Державного агентства з інвестицій управління Національними проектами Владислав КАСЬКІВ, директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР, голова правління «Райффайзен Банк Аваль» Володимир ЛАВРЕНЧУК, генеральний директор «Майкрософт Україна» Дмитро ШИМКІВ, генеральний директор «Укрзернопром Агро» Євген ЛЕНГ та інші.

Організатори форуму - парламентський Комітет із питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, Європейська Бізнес Асоціація, Український кредитно-банківський союз, Програма сприяння парламенту, Асоціація приватних роботодавців.