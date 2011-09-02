НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в «Інпромбанку»

Національний банк України постановою №304 від 1 вересня ц.р. продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Інпромбанк» до 1 листопада 2011 року.

Про це йдеться в листі НБУ комбанкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Також повідомляється, що продовжено повноваження тимчасового адміністратора банку Сергія БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою №173 від 1 червня ц.р. увів тимчасову адміністрацію в ПАТ «інноваційно-промисловий банк» на три місяці - з 2 червня по 1 вересня 2011 року.

Тимчасовим адміністратором "Інпромбанку" призначений незалежний експерт С.БОГАТИРЬОВ.

Для створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 3 місяці - з 2 червня по 1 вересня 2011 року.

Довідка УНІАН. «Інпромбанк» (м. Харків) заснований в 1993 році.

«Інпромбанк» завершив I квартал 2011 року з прибутком 1,2 млн. грн.

На 1 квітня 2011 року ніхто з акціонерів банку не володів більш ніж 10% акцій.