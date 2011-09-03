НБУ спільно з держбанками розробили програму для розвитку іпотечного кредитування

Національний банк України спільно з державними банками (Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк і Банк «Київ») розробили спеціальну програму для прискорення темпів розвитку іпотечного кредитування в країні.

Про це повідомив глава НБУ Сергій АРБУЗОВ в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна».

«Для того, щоб підняти будівництво, ми разом з державними банками розробили спеціальну програму, про старт якої буде оголошено найближчим часом», – сказав він.

При цьому С.АРБУЗОВ пояснив, що ця програма націлена на значне прискорення темпів розвитку іпотечного кредитування, і в її рамках держбанки рефінансуватимуть решту фінустанов.

«Сьогодні Кабміном вже підписані дозволи на участь у цій програмі по чотирьох керованих ним банках - Укрексімбанку, Ощадбанку, Укргазбанку і «Києву», – додав глава НБУ.

Також С.АРБУЗОВ зазначив, що лідером цієї програми стане Ощадбанк.