Головною перешкодою для отримання кредиту МВФ залишилися тарифи на газ – голова НБУ

Кабінет Міністрів України виконав практично всі умови угоди з МВФ, окрім підвищення тарифів на газ, оскільки різке підвищення тарифів буде рівносильне політичному самогубству.

Про це повідомив голова НБУ Сергій АРБУЗОВ в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна».

«Уряд виконав практично усі умови угоди з МВФ, окрім підвищення тарифів на газ. На жаль, це питання виявилося надзвичайно заполітизованим. Враховуючи, що ледь не кожен політик намагається на цих речах спекулювати, і з цього зробили шоу й таку соціально значущу подію з різко негативним відтінком, то уряд опинився в ситуації, за якої таке потрібне різке підвищення рівнозначне політичному самогубству. З іншого боку, МВФ теж поки що нічого не хоче чути про перегляд умов», - сказав глава НБУ.

При цьому він зазначив, що цей захід, що необхідний для поліпшення фінансового стану НАК «Нафтогаз України» й зниження дефіциту бюджету в цілому, можна було б поступово і поетапно реалізувати, забезпечивши необхідні компенсаційні заходи для найменш забезпечених верств населення. Але за умови, що це відбувалося б в нормальній атмосфері, зі спокійним, завчасним поясненням такої необхідності.

Водночас С.АРБУЗОВ оцінив результати останнього візиту делегації України до Вашингтона як «позитивні».

«Обговорювалося питання бюджету на 2012 рік, і міністр Ф.ЯРОШЕНКО спокійно та аргументовано відповідав на всі запитання. Переконаний, що уряд готовий конкретизувати кожен показник, щодо якого буде поставлене запитання, за винятком цієї болючої теми щодо тарифної політики. Та все одно я розцінюю процес як позитивний, оскільки ми в програмі та здійснюємо необхідні перетворення», - заявив керівник Нацбанку.

Він також висловив упевненість в тому, що, враховуючи вищесказане, в МВФ «нас мають почути».

За його словами, Україні потрібно «витримати ситуацію й не допустити, щоб недовиконання певних умов, які не мають вирішального впливу на кінцевий результат, не завадили решті системи досягнутих і виконаних домовленостей».

«Головний позитив, на мій погляд, - це те, що ми продовжуємо співробітництво з МВФ і чекаємо приїзду його місії. А в результаті відстрочки візиту, що виникла, в уряду з’явився більший часовий лаг для завершення ряду програм», - резюмував голова НБУ.