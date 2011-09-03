Янукович виступає за якнайскоріше підписання Договору про створення ЗВТ між учасниками СНД

Душанбе. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає глав держав-членів СНД сприяти прискоренню процесу підписання Договору про створення зони вільної торгівлі між державами-учасницями СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні на розширеному засіданні Ради глав-держав СНД у Душанбе.

"Я не бачу підстав, чому цей Договір затягується, і просив би, щоб ми з вами спільно дали відповідь на це питання", - сказав Президент України.

"Для нас дуже важливо, що у ході переговорів з його підготовки сформувалося чітке бачення основних принципів, на яких ця зона вільної торгівлі створюватиметься, - принципів Світової організації торгівлі", - зазначив глава Української держави.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, цей договір необхідно підписати вже найближчим часом.