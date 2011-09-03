НБУ і Мінфін мають намір випустити валютні ОВДП

Національний банк України і Міністерство фінансів незабаром запропонують ринку новий інструмент - облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), деноміновані в іноземній валюті.

Про це повідомив голова НБУ Сергій АРБУЗОВ в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна».

«...Спільно з Мінфіном ми вже практично закінчили розробку програми з випуску ОВДП, деномінованих у валюті. Уряд сьогодні обдумує остаточне рішення щодо запуску цього інструменту», - повідомив С.АРБУЗОВ.

При цьому він додав, що «банки з іноземним капіталом вхопилися за цю ідею - вони всі чекають оголошення. Це новий інструмент, тому оцінювати його поки що зарано. Але коли він буде вже впроваджений і почне активно використовуватися, то, я вважаю, крім позитива, нічого більше не принесе».

За його словами, по суті облігації передбачають фіксацію курсу для інвестора, який зайде в Україну на визначений термін.

При цьому це будуть не цільові ОВДП, а звичайні, але залучені від їх розміщення ресурси, за словами С.АРБУЗОВА, уряд планує направити на пріоритетні програми в сільському господарстві, будівництві, металургії, енергозбереженні.

«Випуск валютних ОВДП - лише одна з цілої низки програм із втримання капіталу в країні, які нині розробляються. Ми вирішили не обмежувати нашого інструментарію традиційним набором обмежувальних заходів, а спробувати зробити внутрішній фінансовий ринок більш привабливим для розміщення валютних ресурсів, щоб вони не тікали, а навпаки, приходили в країну», - зазначив С.АРБУЗОВ.

Голова Нацбанку також повідомив, що для населення, щоб його заощадження не втікали в готівкову валюту і не перетікали на споживчий ринок, НБУ теж приготував спеціальні інструменти.