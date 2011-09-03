Нацбанк готує низку заходів для боротьби з готівковою валютою

Національний банк України (НБУ) готує низку заходів із метою обмежити «перетікання» заощаджень населення в готівкову валюту.

Про це повідомив голова НБУ Сергій АРБУЗОВ в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна».

«Ми вирішили не обмежувати нашого інструментарію традиційним набором обмежувальних заходів, а спробувати зробити внутрішній фінансовий ринок більш привабливим для розміщення валютних ресурсів, щоб вони не тікали, а навпаки, приходили в країну. Для населення, щоб його заощадження не переводилися в готівкову валюту та не перетікали на споживчий ринок, теж готуються спеціальні інструменти», - розповів С.АРБУЗОВ.

«Наприклад, НБУ сьогодні дуже серйозно думає над випуском сертифікатів, прив’язаних до золота, яке є в наших резервах», - сказав він.

Він висловив упевненість, що такий інструмент буде затребуваний у населення, оскільки допоможе людям диверсифікувати свої заощадження та захистити від валютних ризиків.

«Це інструмент, який допоможе задовольнити потребу охочих зберегти свої заощадження в золоті, яке, на відміну від будь-яких валют, не девальвує та не піддається впливу інфляції. Тому якщо люди одержать можливість зберігати свої гроші в прив’язці до золота, а не до долара чи євро, то економіка від цього лише виграє», - впевнений С.АРБУЗОВ.

Голова НБУ відзначив, що регулятор зараз дуже активно цим питанням займається, і найближчим часом зробить відповідне оголошення.

«У нас буквально щойно закінчилася нарада з цього питання, були роздані відповідні доручення, і вже через тиждень-два в нас буде готова вся відповідна інформація. Буде розроблене положення про випуск сертифікатів, визначено процедуру, умови тощо», - повідомив С.АРБУЗОВ.

За його словами, агентами з продажу населенню таких сертифікатів передбачається використовувати банки. А оскільки цей інструмент все-таки монетарний, то конкурувати з банками за ресурси населення НБУ таким чином ніяк не буде. «Та як тільки відчуємо, що позабанківський долар уже прийшов у систему і ми почали „перетягати“ гроші з комбанків, то підемо з цього ринку», - запевнив голова НБУ.

Він також повідомив, що при випуску сертифікатів Нацбанк усвідомлено має намір використовувати як заставу саме золото з резервів НБУ. «Адже наші громадяни, знаючи, що ці папери підкріплені не тільки гарантіями Нацбанку, а й живим металом, із задоволенням вкладатимуть у цей інструмент», - пояснює він.

Голова Нацбанку також повідомив, що регулятор уже домовився з урядом, що забере в нього на зберігання близько двох тонн золота, або близько 100 млн. дол. «При цьому золото залишиться у власності держави, а резерви НБУ зростуть», – додав він.