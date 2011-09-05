Киргизія має намір вступити до Митного союзу, зберігши членство у СОТ

Москва. Киргизія має намір вступити до Митного союзу, зберігши членство у Світовій організації торговлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Киргизії Алмазбек АТАМБАЄВ сказав в інтерв`ю виданню «Российская газета» від 5 вересня.

«Ми сповнені рішучості вступити до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. При цьому Киргизія залишиться учасницею СОТ», - сказав А.АТАМБАЄВ.

За його словами, нині проводяться постійні консультації в рамках робочої групи країн-членів Митного союзу. «Робота просувається», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня ц.р. уряд Киргизії ухвалив рішення почати переговори про вступ до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

15 квітня уряд Киргизії створив Міжвідомчу комісію з переговорів про приєднання Киргизької Республіки до Митного союзу та Єдиного економічного простору.

Влада Киргизії вважає, що отримає у разі приєднання до Митного союзу такі переваги: безперешкодне пересування товарів без митного оформлення, грошових витрат і втрати часу; розвиток прикордонної торгівлі, яка раніше стримувалася наявністю митного контролю; усунення внутрішніх постів санітарного, ветеринарного, фітосанітарного контролю; забезпечення вільного доступу господарюючих суб`єктів до надання на територіях сторін торгівлі послуг; здійснення торгівлі енергоносіями без експортних та імпортних мит; проведення вільної міграційної політики без квот і обмежень, що дозволяє мігрантам користуватися всіма соціальними правами, які мають громадяни держави перебування; забезпечення вільного пересування капіталу.