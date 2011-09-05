У вересні планується початок переговорів між Україною і Японією про захист інвестицій

У вересні планується початок переговорів щодо підписання між Україною і Японією угоди про захист інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу спікер Палати представників Парламенту Японії Такахіро ЙОКОМІТІ після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

Він зазначив, що Україну планує відвідати делегація Асоціації японських бізнесових організацій з тим, щоб висловити свої побажання до угоди.

У свою чергу В.ЛИТВИН висловив сподівання, що підписання такої угоди дозволить активізувати роботу у сфері інвестицій. Він також повідомив, що досягнуто домовленості про проведення найближчим часом зустрічі делегацій парламентів Японії та України на рівні груп дружби, які повинні запропонувати парламентам конкретний план спільної роботи.

Також В.ЛИТВИН висловив сподівання на поглиблення співпраці у сфері промисловості, фінансів, сільського господарства, в енергозберігаючому секторі та у гуманітарній сфері.