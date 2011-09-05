Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0015-8,0070 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися невеликим підвищенням котирувань - 8,0015/8,0070 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2724/0,2728, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,3030/11,3130. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,4116/1,4118 (у п'ятницю - 1,4308/1,4310).

У п'ятницю Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9710/7,9910.