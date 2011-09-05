Верховна Рада у вересні планує ознайомитися з проектом бюджету-2012

Верховна Рада на пленарному тижні 20-23 вересня планує ознайомитися з проектом закону про державний бюджет України на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час погоджувальної Ради повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, має відбутися і розгляд програми соціально-економічного розвитку країни.

Всього до порядку денного 9-ї сесії ВР внесено понад 800 законопроектів.

Вже завтра, згідно з порядком денним, Верховна Рада повинна усунути неузгодженості в ухваленому 8 липня законі про пенсійну реформу.