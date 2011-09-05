Клюєв: Кабмін подасть до ВР проекти бюджету і програми соціально-економічного розвитку

Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ обіцяє, що уряд у вересні подасть до Верховної Ради України проект закону «Про державний бюджет України на 2012 рік» та проект Програми соціально-економічного розвитку держави на наступний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛЮЄВ сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що зараз завершується робота над цими документами, і «у вересні все це буде у Верховній Раді».

У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зауважив, що на сьогоднішній день ще є «ряд питань», і тому у найближчі два тижні парламент повинен «досить серйозно попрацювати, в першу чергу, з Міністерством фінансів, Кабінетом міністрів з тим, щоб були враховані всі питання, до того як проект бюджету буде поданий на розгляд ВР».

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що перед розглядом проекту Програми соціально-економічного розвитку України на 2012 рік та розглядом проекту держбюджету доцільно було б заслухати «спільну доповідь уряду, в якій буде дана оцінка і бачення урядом нинішньої ситуації».

«Не потрібно економити час, і виділити, якщо потрібно, півдня чи день, але обговорити це питання, щоб була зрозуміла ситуація у цій сфері», - сказав В. ЛИТВИН.