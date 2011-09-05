Україна не має можливостей для повноцінної участі у Митному союзі - Грищенко

Москва. Україна не має можливостей для повноцінної участі у Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми вважаємо, що сьогодні, на жаль, реальних можливостей для повноцінної участі у Митному союзі не існує хоча б виходячи з того факту, що Україна є членом СОТ, а наші три держави-партнера - ще ні», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, відповідальні за економічні питання представники ведуть переговори про вироблення умов співпраці між державами.

К.ГРИЩЕНКО сподівається, що в ході переговорів аргументи сторін будуть почуті, і буде знайдена та формула, яка дозволить розвивати відносини між двома державами на основі стратегічного партнерства.

Глава МЗС також відзначив, що Україна поки не отримала формальної відповіді на пропозицію щодо співпраці з Митним союзом у форматі «три плюс один», і відповідні переговори тривають, причому не тільки з Росією, але і з іншими членами Митного союзу - Білоруссю і Казахстаном.

«Консультації ми ведемо не тільки у Москві, а й інших столицях, і розраховуємо на позитивний результат», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

При цьому міністр підкреслив, що переговори між Україною і ЄС про підписання угоди про асоціацію, яка включає в себе угоду про зону вільної торгівлі, виходить на фінішну пряму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що РФ у черговий раз пропонує Україні визначитися, чи зацікавлена ​​вона у вступі до Митного союзу.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійського економічного співтовариства діє Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 на внутрішніх кордонах Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану був знятий митний контроль.

З 1 січня 2012 року країни об'єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому будуть застосовуватися єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення Єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану та України.