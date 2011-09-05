Надходження від приватизації за вісім місяців склали 109% від плану

Надходження від приватизації в Україні в січні-серпні ц.р. склали 10 млрд 970 млн грн. - 109% від плану, передбаченого на поточний рік.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України (ФДМУ).

Крім того, надходження коштів до Держбюджету від оренди державного майна за 8 місяців цього року склали 561,6 млн грн. - 85% річного плану. За цей же період до Держбюджету надійшло 586 млн грн. дивідендів, що становить 393% річного плану.

Нагадаємо, основні надходження від приватизації в розмірі 10 млрд 575 млн грн. були отримані ФДМУ від продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком». Ще 115 млн 734 тис. грн надійшло за реалізовані 25,49% держпакета акцій ВАТ "Авіакомпанія" Міжнародні авіалінії України".

Найбільшими платниками дивідендів на державну частку в статутних капіталах господарських товариств на сьогодні виступили ВАТ "Турбоатом" (42,6 млн грн), ПАТ "Київенерго" (23,6 млн грн), ПАТ "Дніпроенерго" (28,37 млн грн), ПАТ "Укргідроенерго" (17,7 млн грн).