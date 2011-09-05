Надходження від приватизації за вісім місяців склали 109% від плану

15:08, 05 вересня 2011
Фінанси
0

Надходження від приватизації в Україні в січні-серпні ц.р. склали 10 млрд 970 млн грн. - 109% від плану, передбаченого на поточний рік.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України (ФДМУ).

Крім того, надходження коштів до Держбюджету від оренди державного майна за 8 місяців цього року склали 561,6 млн грн. - 85% річного плану. За цей же період до Держбюджету надійшло 586 млн грн. дивідендів, що становить 393% річного плану.

Нагадаємо, основні надходження від приватизації в розмірі 10 млрд 575 млн грн. були отримані ФДМУ від продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком». Ще 115 млн 734 тис. грн надійшло за реалізовані 25,49% держпакета акцій ВАТ "Авіакомпанія" Міжнародні авіалінії України".

Найбільшими платниками дивідендів на державну частку в статутних капіталах господарських товариств на сьогодні виступили ВАТ "Турбоатом" (42,6 млн грн), ПАТ "Київенерго" (23,6 млн грн), ПАТ "Дніпроенерго" (28,37 млн грн), ПАТ "Укргідроенерго" (17,7 млн грн).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter