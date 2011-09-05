Міжбанк: закриття торгів - 8,0030/8,0090 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і такими котируваннями - 8,0015/8,0070, на 12:00 ціни піднялися 8,0050/8,0095. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0030/8,0090 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2724/28, а на 12:00 ціни підвищилися 0,2728/32. До закриття торгів ціни знизилися 0,2725/29. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,4567 (+0,3215).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4110/1,4180. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,3030/11,3130, на 12:00 ціни пішли вгору 11,3175/11,3255. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали 11,2915/11,3015.