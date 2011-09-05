Доходи держбюджету в січні-серпні становили 201,8 млрд. грн. - 67,5% річного плану

Доходи державного бюджету України в січні-серпні 2011 року становили 201,832 млрд. грн, або 67,5% річного плану.

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби.

Так, згідно з повідомленням, у січні-серпні 2011 року до загального фонду держбюджету надійшло 169 млрд. 633,2 млн. грн., що на 40 млрд. 954,6 млн. грн., або на 31,8%, більше відповідного показника 2010 року.

Податку на прибуток підприємств надійшло 36 млрд. 418,4 млн. грн., що на 14 млрд. 882 млн. грн., або на 69,1%, більше відповідного показника 2010 року.

ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у січні-серпні 2011 року надійшло 51 млрд. 151 млн. грн., що на 20 млрд. 917,8 млн. грн. або на 69,2% більше відповідного показника 2010 року.

ПДВ із ввезених на територію України товарів у січні-серпні 2011 року надійшло 58 млрд. 366,9 млн. грн., що на 12 млрд. 271,9 млн. грн., або на 26,6%, більше відповідного показника 2010 року.

За інформацією Державної казначейської служби до спеціального фонду держбюджету за січень-серпень 2011 надійшло 32 млрд. 198,6 млн. грн. (із урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

У січні-серпні 2011 року відшкодовано ПДВ на суму 28 млрд. 662,9 млн. грн, зокрема, здійснено автоматичне відшкодування ПДВ 198 платникам на суму 8 млрд. 120 млн. грн., із них у серпні 2011 року - 176 платникам на суму 1 млрд. 881,7 млн. грн.