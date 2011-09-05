ДПСУ очікує збільшення заявок на автоматичне відшкодування ПДВ

Державна податкова служба України очікує збільшення заявок від бізнесу на автоматичне відшкодування податку на додану вартість у зв`язку з удосконаленням даного механізму.

Про це заявив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН в прес-службі відомства.

Закон №3609 (про вдосконалення деяких норм Податкового кодексу України) повинен розширити коло платників податків, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ, вважають в ДПСУ.

Разом з тим, впроваджені зміни, говорить О.КЛИМЕНКО, не вплинуть на обсяг сум ПДВ, які декларуються платниками податків для бюджетного відшкодування.

«Проте встановлені критерії, за якими відбираються кандидати на автоматичне відшкодування, не змінюються і змінені не будуть. Закон їх лише вдосконалює. Тому ці критерії все одно залишаються своєрідними «правилами». І сам факт їх встановлення дає можливість виключити будь-яку персональну упередженість і можливість помилки», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

Нагадаємо, серед низки показників для автоматичного відшкодування ПДВ підприємства, зокрема, рівень середньої заробітної плати, який не може бути нижчим за 2,5 мінімальних.

За словами О.КЛИМЕНКА, порядок визначення відповідності платника податків критеріям, що дають право на отримання автоматичного відшкодування ПДВ, буде, згідно із законом, вдосконалено. «Всі формальні процедури переглянуто з метою спрощення. Це дозволяє розраховувати на підвищення зацікавлення платників до автоматичного відшкодування», - пояснив О.КЛИМЕНКО.

Також законом №3609 внесено наступні зміни в ст.200 Податкового кодексу, яка регламентує бюджетне відшкодування ПДВ: зменшений показник питомої ваги обсягу постачань, до яких застосовується нульова ставка для отримання бюджетного відшкодування, до загального обсягу постачань (з 50 до 40%); обмежений період визначення загальних неузгоджених сум між податковим кредитом, сформованим платником податків, і податковими зобов`язаннями його контрагентів – до трьох звітних періодів.

Нагадаємо, закон про внесення змін до Податкового кодексу набув чинності з 6 серпня 2011 року, окрім окремих норм.