Податківці Тернопільської області мобілізували до зведеного бюджету 983 млн грн

У січні-серпні 2011 року податковими органами Тернопільської області направлено до зведеного бюджету 983 млн грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі економічного аналізу Державної податкової служби в Тернопільській області, це становить 92% від прогнозу. Разом з тим, це на 157,6 млн грн, або на 19,1% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

До загального фонду державного бюджету в січні-серпні ц.р. від області надійшло 394 млн грн, доходи місцевих бюджетів, що контролюються податковими органами, за 8 місяців 2011 року склали 558 млн грн. Розпис місцевих рад за січень-серпень п.р. виконаний на 106%.

Як відзначили у відділі економічного аналізу, зазначених результатів вдалося досягти, зокрема, за рахунок економічного зростання в регіоні та вжиття заходів, спрямованих на руйнування схем ухилення від сплати податків.