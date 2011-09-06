Відкриття міжбанку: долар дорожчає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зростанням котирувань - 8,0050/8,0110 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2708/0,2712, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,2875/11,2980. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,4107/1,4109 (понеділок - 1,4116/1,4118).

У понеділок, 5 вересня, Нацбанк на ринок не виходив.