Янукович: бюджет-2012 повинен грунтуватися на реальних показниках

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагатиме від уряду, щоб показники державного бюджету на 2012 рік базувалися на реальному сценарії соціально-економічного розвитку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час урочистого відкриття 9-ої сесії ВР.

«Насамперед, я буду вимагати, щоб показники державного бюджету 2012 грунтувалися на реалістичному сценарії соціально-економічного розвитку», - сказав він.

За словами Президента, одним з основних пріоритетів майбутнього року є подальше посилення системи державних фінансів, оскільки це важливо в умовах складної ситуації у світі. «Нам потрібна зважена боргова політика, скорочення бюджетного дефіциту, забезпечення збалансованості місцевих бюджетів, здійснення видаткової політики на основі оптимізованих державних цільових та бюджетних програм», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що ключовим завданням бюджету в наступному році є поштовх до подальшого зростання економіки і регіонального розвитку.

Говорячи про виконання держбюджету-2011, Президент зазначив, що він має всі ознаки стабільності. «Планові показники по доходах загального фонду перевиконано за 7 місяців цього року. Переконаний, що ми завершимо поточний бюджетний рік з хорошим результатом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про позитиви, які вдалося розпочати, Президент заявив, що це, зокрема, пенсійна реформа, земельна реформа та кроки для розвитку підприємництва.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ обмовився і сказав, що «спотворюються умови для розвитку підприємництва». Очевидно, він мав на увазі, що такі умови «створюються».

Довідка УНІАН. За даними Державної казначейської служби, доходи державного бюджету України в січні-серпні 2011 року становили 201,832 млрд грн, або 67,5% річного плану.

У січні-серпні 2011 року до загального фонду держбюджету надійшло 169 млрд 633,2 млн грн, що на 40 млрд 954,6 млн грн, або на 31,8%, більше відповідного показника 2010 року.

Податку на прибуток підприємств надійшло 36 млрд 418,4 млн грн, що на 14 млрд 882 млн грн, або на 69,1%, більше відповідного показника 2010 року.

ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у січні-серпні 2011 року надійшло 51 млрд 151 млн грн., що на 20 млрд 917,8 млн грн або на 69,2% більше відповідного показника 2010 року.

ПДВ із ввезених на територію України товарів у січні-серпні 2011 року надійшло 58 млрд 366,9 млн грн, що на 12 млрд 271,9 млн грн, або на 26,6%, більше відповідного показник 2010 року.

За інформацією Державної казначейської служби, до спеціального фонду держбюджету за січень-серпні 2011 надійшло 32 млрд 198,6 млн грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету).