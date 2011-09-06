ЄАБР з російськими та українськими вченими вивчить перспективи інтеграції України до МС і ЄЕП

Москва. Центр інтеграційних досліджень Євразійського банку розвитку (ЄАБР) спільно з Інститутом народногосподарського прогнозування Російської академії наук та Інститутом економіки та прогнозування Національної академії наук України почали спільне дослідження макроекономічного ефекту різних форм глибокого економічного співробітництва України з країнами Митного союзу і Єдиного економічного простору в рамках ЄврАзЕС.

Про це УНІАН повідомили в ЄАБР.

«Мета дослідження - визначити стан і перспективи розвитку інтеграційних зв'язків України з Росією та її партнерами по Митному Союзу, виявити найбільш ефективні форми та напрями розвитку інтеграційних процесів, включаючи зону вільної торгівлі та різні секторальні угоди», - йдеться в повідомленні.

У проекті розробляється модельний комплекс для прогнозування економічного розвитку і оцінки ефекту інтеграції економік Росії, Казахстану, Білорусі та України, заснований на використанні міжгалузевого та інших балансів, принципів загальної рівноваги, апарату розширеної виробничої функції.

«У мене немає сумнівів в тому, що економічна інтеграція на базі ЄЕП принесе користь усім країнам-учасницям. Проте достовірна оцінка довгострокових наслідків інтеграції вимагає складних розрахунків за допомогою сучасного прогнозно-аналітичного інструментарію. Такий інструментарій ми зараз розробляємо у співпраці з ЄАБР на основі міжгалузевих і міждержавних макроекономічних моделей, що використовуються в дослідженнях нашого Інституту, а також Інституту економіки та прогнозування НАН України», - сказав директор Інституту народногосподарського прогнозування РАН, академік Віктор ІВАНТЕР.

На думку аналітиків, однією з головних переваг застосовуваних в дослідженні підходів є врахування можливого впливу структурних і технологічних зрушень в групі країн, яка розглядається, на взаємну торгівлю, активізацію виробничої кооперації та міждержавної спеціалізації, а також підвищення трудової міграції та туристичної активності.

Попередній аналіз показав, що потенційний економічний ефект вступу України до МС може привести до збільшення платіжного балансу країни на 6-9 млрд доларів США на рік. Тільки обсяг експорту українських товарів, передусім металургійної та машинобудівної продукції, у російському напрямку може збільшитися на 5-8 млрд доларів.

Дослідження перспектив економічної інтеграції України з країнами Митного Союзу планується завершити до початку 2012 року.

Довідка УНІАН: Євразійський банк розвитку є міжнародною фінансовою організацією, заснованою Росією і Казахстаном у січні 2006 року з метою сприяння розвитку ринкової економіки держав-учасниць, їх стійкому економічному зростанню і розширенню взаємних торговельно-економічних зв'язків. Статутний капітал ЄАБР перевищує 1,5 млрд доларів США. Державами-учасницями Банку є Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Білорусь, Республіка Таджикистан, Республіка Вірменія і Киргизька Республіка.