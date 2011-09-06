Центробанк Швейцарії прив'язав курс франка до євро

Центробанк Швейцарії ввів прив'язку курсу франка до євро. Про це йдеться у прес-релізі ЦБ Швейцарії.

Згідно з документом, курс 1,2 франка за євро стане мінімальною межею, за якою будуть здійснюватися операції з обміну валюти.

У той же час, в ЦБ підкреслюють, що курс 1,2 франка за євро також є занадто і потребує подальшошго зниження.

«Поточне зростання курсу швейцарського франка становить серйозну загрозу для швейцарської економіки і несе в собі ризик дефляційного розвитку» - йдеться в прес-релізі Цетробанка.