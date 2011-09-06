На сьогоднішніх торгах євро і фунт ризикують продовжити своє падіння - експерт

На сьогоднішніх торгах євро і фунт ризикують продовжити своє падіння проти менш дохідного долара. Причому, основною рушійною силою, що штовхає обидві валюти вниз, є євро, оскільки економічні проблеми в даному регіоні представляються більш серйозними, ніж у Великобританії, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

За прогнозом аналітиків, у вівторок варто очікувати продовження падіння євро до позначки 1.40, а британського фунта - в район 1.60. Японська єна і швейцарський франк будуть зміцнюватися по відношенню до євровалюти і фунту, проте на відміну від пари USD/JPY, яка навряд чи найближчим часом залишить позначку 76-77, швейцарський франк може відновити зростання і щодо долара США, і вже у вівторок попрямувати до рівня 0.77.