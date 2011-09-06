Світову економіку навряд чи очікує повторна рецесія - президент СБ

Світову економіку навряд чи очікує повторна рецесія, однак відповідні ризики все ж існують. Як повідомляє РБК, таку думку висловив президент Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК.

Він також заявив, що не вірить у повторну рецесію економіки США.

У той же час глава Світового банку підкреслив, що майбутнє американської економіки надзвичайно невизначено. На думку Р.ЗЕЛЛІКА, США доведеться зіткнутися з повільним економічним ростом і високим безробіттям.

Президент Світового банку також поділився своїми міркуваннями з приводу кризи у Європі. За його словами, Європейському союзу слід провести більш ретельну роботу щодо фінансової політики його країн-учасниць.