Moody's змінило прогноз за рейтингом «ОТП Банку» з «негативного» на «стабільний»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s змінило прогноз за рейтингом фінансової стійкості АТ «ОТП Банк» з «негативного» на «стабільний».

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рейтинг BFSR (bank financial strength rating) був збережений на рівні "D-", бо обмежений стелею країни.

«Рівень рейтингу стримується BFSR все ще непростою ситуацією з проблемними кредитами в Україні, скороченням активів і філіальної мережі. Одночасно на поліпшення прогнозу вплинули: посилення процесів ризик-менеджменту банку, які в свою чергу базуються на провідних практиках акціонерів (OTP Bank Plc., Угорщина); високий рівень достатності капіталу і ліквідності; позиція одного з найбільших в країні банків, а також підтримка акціонера», - наголошується в повідомленні Moody`s.

При цьому вказується, що рейтингове агентство не очікує зміни рейтингу BFSR банку в найближчому майбутньому. «У довгостроковій перспективі рейтинг BFSR, ймовірно, буде підвищений, у випадку, якщо банк буде здатний самостійно нарощувати свій капітал, без втрати рентабельності збільшить частку ринку, наростить клієнтську базу і розширить портфель пропонованих продуктів, а також ще більше вдосконалить свої підходи в галузі управління ризиками. У той же час нагадуємо, що рейтинги українських банків можуть бути змінені тільки в разі підвищення країнової "стелі" для України», - говорять в Moody`s.

Довідка УНІАН. ПАТ «OTП Банк» створено в 1998 році і сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 23,225 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 19,511 млрд. грн., зобов`язання - 19,952 млрд. грн., статутний капітал - 2,868 млн. грн., власний капітал - 3,274 млрд. грн.

«ОТП Банк» в I півріччі збільшив чистий прибуток на 60,8% - до 379,8 млн. грн.

Угорський OTP Bank володіє 100% ПАТ «ОТП Банк».