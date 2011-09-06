Міжбанк: закриття торгів - 8,0170/8,0250 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0050/8,0110, до 12:00 ціни піднялися до 8,0110/8,0160. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,0170/8,0250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2708/0,2712, до 12:00 ціни підвищилися - 0,2715/0,2719. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2718/0,2722. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,4351 (+0,3556).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4040/1,4280.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,2875/11,2980, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,3650/11,3760. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 11,3325/11,3475.